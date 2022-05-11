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Эксперт рассказал о причинах роста цен на газ в Европе до $1,1 тыс. за кубометр

Эксперт Митрахович связал рост цен на газ в Европе с рисками прерывания транзита через Украину
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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Рост цен на газ в Европе связан с рисками прерывания транзита через Украину — если ситуация с его передачей через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области не разрешится, то, скорее всего, поставки «Газпрома» через нее прекратятся. Киев же будет отбирать поступающий на украинскую территорию российский газ, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в среду, 11 мая.

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Возможно, Украина ждет частичного перекрытия транзита газа через свою территорию, что нервирует покупателей и приводит к взвинчиванию цен на этот ресурс, добавил эксперт.

На открытии торгов в среду цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м на фоне сокращения части российского транзита через Украину. Стоимость июньского фьючерса на бирже ICE на хабе TTF в Нидерландах повышалась до $1124 за 1 тыс. кубометров.

Накануне Оператор ГТС Украины (ОГТС) сообщил, что со среды прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку». Указывалось, что наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые якобы делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Через компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки, отмечает портал «Нефть и капитал».

Позже в «Газпроме» сообщили, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. В компании добавили, что получили 10 мая официальное уведомление от ОГТС о том, что украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая. Оператор ГТСУ предложил перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа».

Однако в «Газпроме» отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. В холдинге подчеркнули, что полностью выполняют все свои обязательства перед европейскими потребителями и поставляют газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением.

Как заявил «Известиям» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, Киев шантажирует Евросоюз, объявив о прекращении транзита газа в Европу через «Сохрановку». Таким образом Украина экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, отметил эксперт.

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