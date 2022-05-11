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В столице Шри-Ланки на улицах разместили бронетехнику

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Власти Шри-Ланки расставили на улицах столицы страны Коломбо бронетехнику и военных после массовых протестов, которые сопровождались беспорядками. Об этом сообщает агентство Associated Press в среду, 11 мая.

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В минобороны страны заявили, что военные вернутся в места своего постоянного базирования, как только ситуация с безопасностью нормализуется. Военнослужащие начали патрулировать некоторые районы Коломбо.

Ранее на этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако, несмотря на это, протестующие не прекратили свои акции и теперь требуют отставки и президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.

2 апреля сообщалось, что Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение (ЧП) в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка топлива, продовольствия и товаров первой необходимости. Кризис вызван в том числе сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

До этого, 1 апреля, произошли столкновения протестующих с полицией и военными возле резиденции Раджапаксы в пригороде столицы Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы после того, как они подожгли несколько полицейских и армейских автомобилей.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками и поджогами. По их итогам, погибли восемь человек, более 200 пострадали, огнем было уничтожено 60 транспортных средств и 104 здания.

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