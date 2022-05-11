Посещение Голубых и Лебяжьих озер в Татарстане планируют ограничить

Власти Татарстана намерены ограничить посещение туристами Лебяжьих и Голубых озер. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на первого заместителя главы Минэкологии республики — главного инспектора в области охраны окружающей среды Айрата Шигапова.

По мнению специалистов, на водоемы оказывается высокая антропогенная нагрузка. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана совместно с научными организациями рассматривает возможность нормирования нагрузки. Экспертам предстоит определить количество людей, которые могут одновременно находиться на территориях озер.

В Институте озероведения выразили надежду, что водоемам удастся самовосстановиться.

Систему Голубых озер признали памятником природы в 1972 году, а с 1994 года территория является государственным природным заказником регионального значения. В нее входят три водоема, которые не связаны друг с другом. Озера подпитываются подземными водами из карстовых провалов. Система Лебяжьих озер расположена в лесопарковой зоне в западной части Кировского района Казани. В нее входят четыре водоема.