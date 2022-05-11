ВС РФ показали процесс подготовки саперов в ДНР

Военные Вооруженных сил РФ в среду, 11 мая, показали военному корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину, как проходит процесс подготовки саперов в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«За две недели мы учим непосредственно азам. Потому что не все люди сталкивались со взрывоопасными предметами. Учим с самого начала и до самого конца», — рассказал журналисту военнослужащий с позывным «Керосин», подчеркнув, что основной задачей обучения является сохранение жизни людей при выполнении заданий.

Первая группа после завершения обучения отправится в Мариуполь для проведения работ по разминированию территорий.

Ранее в этот же день Сафиулин запечатлел подготовку военных инженеров ДНР. Их обучением занимались специалисты противоминного центра Минобороны России. Первая группа военных инженеров уже выпустилась в Донецке. Они будут разминировать территорию Мариуполя, освобожденного от украинских националистов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»