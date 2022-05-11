Дороги перекроют в Челябинске на время крестного хода
В Челябинске в воскресенье, 15 мая, закроют для движения Свердловский проспект, от улицы Работниц до проспекта Ленина. Это связано с прохождением крестного хода.
Kursdela.biz со ссылкой на челябинскую епархию пишет, что шествие, посвященное празднику светлой Пасхи, начнется в 11.30 от Свято-Симеоновского собора. Верующие дойдут до храма Александра Невского.
Ограничения снимут сразу после завершения крестного хода. Безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции.
Агентство отмечает, что крестный ход, который прошел в 2019 году в честь Дня народного единства, собрал в Челябинске порядка 5 тыс. человек.