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В Ульяновске стартовал региональный чемпионат возможностей «Абилимпикс»

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В Ульяновске стартовал региональный чемпионат возможностей «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 11 мая сообщило Ulpravda.

Основная площадка соревнований — Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна. В чемпионате примут участие 160 конкурсантов по 18 компетенциям: «адаптивная физическая культура», «администрирование баз данных», «бисероплетение», «веб-дизайн», «графический дизайн», «дошкольное воспитание», «массажист», «медицинский и лабораторный анализ», «облицовка плиткой», «обработка текста» и другие.

«России нужны амбициозные, смелые и широко мыслящие профессионалы. Именно такие люди могут двигать экономику вперед и осуществлять технологическое развитие. Я надеюсь, что работодатели нашего региона внимательно присмотрятся к участникам нашего чемпионата и дадут ребятам возможность реализовать себя по максимуму», — рассказала министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

Программа чемпионата состоит из соревновательной, профориентационной, деловой, выставочной и культурной программ. Соревнования для школьников проводятся по технологии профессиональных проб и предусматривают выполнение заданий разной сложности и направленности.

«Ежегодно растет внимание к теме трудоустройства людей с инвалидностью, их профессиональному развитию. Мы очень рады, что наш конкурс им в этом помогает», — отметил первый заместитель генерального директора анонимной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие люди с инвалидностью, в том числе 40 школьников от 14 лет, 80 студентов и 20 специалистов.

На данным момент по поручению президента России Владимира Путина готовится программа поддержки занятости людей с ограниченными возможностями. По словам главы государства, в ней важно учесть вопросы об обучении и повышении квалификации, а также открытие специальных рабочих мест.

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