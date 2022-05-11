Пожароопасный сезон объявили в Ямало-Ненецком автономном округе

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о начале пожароопасного сезона. Он продлится до 1 октября.

По данным окружного правительства, для оперативного выявления пожаров в ЯНАО будут использованы системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор». Системы позволят выявлять природные возгорания на ранних стадиях. В восточной и западной частях региона «Ямалспас» будет использовать беспилотники.

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства функционирует в круглосуточном режиме, уточняет Muksun.fm.

Также жители ЯНАО отмечают первые признаки ледохода на реках Обь и Сыня. За минувшие сутки уровень воды в Сыне поднялся на 1,5 м.

10 мая в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения природных возгораний. Сотрудники МЧС предотвратили переход огня на 1,5 тыс. жилых домов и 10 социально значимых объектов.