Доступ к Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировали на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в среду, 11 мая, сообщило министерство связи и массовых коммуникаций на странице ведомства во «ВКонтакте».

«В Луганской Народной Республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей. <...> Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Донецкой Народной Республике (ДНР) заблокировали доступ к социальным сетям Facebook и Instagram. Решение принято в рамках защиты населения от несущей угрозу информации.

На прошлой неделе, 5 мая, сообщалось, что решение о запрете Facebook и Instagram приняли власти Херсонской области. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, в соцсетях происходит дискредитация региона, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в области.

В России деятельность Meta была запрещена решением Тверского суда Москвы в конце марта. Эта мера последовала после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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