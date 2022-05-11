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Более ста команд поучаствуют в чемпионате по робототехнике в Томске

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Российский чемпионат по робототехнике RoboCup пройдет 12–15 мая на базе школы «Интеграция» в Томском районе. Об этом 11 мая сообщило РИА «Томск».

RoboCup — это некоммерческий проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других областей науки и техники с помощью робототехнических соревнований. С 2016 российский этап чемпионата RoboCup Russia Open проходит в Томске, мероприятие организовывают Томский государственный Университет и администрация региона.

«Мы видим, что охват робототехническим движением RoboCup с каждым годом растет, и, что очень важно, эта инициатива исходит от самих команд, учебных заведений, педагогов, возможно, потому, что гораздо важнее соревновательного элемента в RoboCup элемент технического творчества — реализации школьниками, студентами своих идей и испытания их в деле, на площадке чемпионата», — рассказал ректор университета Виктор Рулевский.

Сообщается, что в соревнованиях будут участвовать 130 команд из 20 регионов. Впервые среди них представители Нальчика, Астрахани, Назрани, Волгограда, Волгодонска, Мурманска, Калининграда. Также будут соревноваться участники из Красноярска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Таганрога, Кемерово, Ростова-на-Дону и Томска.

Участники будут соревноваться в лигах робофутбола, роботов-спасателей и шоу с роботами.

В Казани в феврале прошел Поволжский детский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022». Участники состязались в пяти номинациях: сумо Lego-роботов, «Чертежник», футбол управляемых роботов, конкурс творческих проектов и конкурс Lego-конструирования «Мечтай, создавай, испытывай».

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