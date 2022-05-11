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Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны

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Фото: РИА Новости/Сергей Поляков
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Узнав о планах властей Украины по их отправке на фронт, большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировала после двухнедельных учений. Об этом рассказал 11 мая источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
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«Дезертировало более 70% боевиков», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что для территориальной обороны в Одесской области были организованы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки для последующей отправки в зону боевых действий группы, в которую входило около 300 человек. Сбежавшие спрятались в деревнях в Одесской области, но часть из них смогла пересечь границу и уйти в Молдавию.

«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов», — указал источник.

8 мая один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды своей армии людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». Отвечая на вопрос, правильно ли, что в Вооруженные силы Украины проводится призыв среди людей с проблемами со здоровьем, мужчина сказал, что ненавидит ВСУ.

Также 8 мая пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

30 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что в ходе спецоперации по защите населения Донбасса российские БТР с громкоговорителем выполняют агитационную работу. Они призывают военных ВСУ и нацформирования сдаться в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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