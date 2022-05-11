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Останки шести солдат Красной армии обнаружили в Ленинградской области

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Тамбовские поисковики обнаружили останки шести солдат Красной Армии в Ленинградской области. Об этом 11 мая сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Поисковый отряд «Искатель-Тамбов» принял участие в Вахте памяти на территории Кировского района Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои по прорыву блокады города на Неве.

Работы проводились в заболоченной местности, в воронках для снарядов, на высотах. В ходе совместных работ с коллегами из поискового отряда «Факел» Архангельской области были найдены останки шести воинов Красной армии. Личных опознавательных знаков обнаружить не удалось.

Накануне Дня Победы на мемориале Синявинские высоты Кировского района Ленинградской области были торжественно захоронены 576 воинов Красной армии, обнаруженных поисковиками в течение года.

В октябре прошлого года на территории Ржевского района Тверской области члены московской общественной организации «Поиск» во время этапа «Вахты памяти» обнаружили останки 128 бойцов и командиров Красной армии. Их нашли в неучтенной братской могиле — санитарном захоронении на краю колхозного поля. Эксперты с помощью найденной одежды и предметов установили, что солдаты погибли во время боев 1942 года, которые проходили в зимний период.

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