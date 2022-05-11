В Госдуме заявили о праве украинцев знать правду о происходящем

Народ Украины имеет право знать правду о происходящем, а не «фальшивую картинку», которую создает официальный Киев при помощи коллективного Запада. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал о том, что Киев поставил задачу Службе безопасности Украины (СБУ) «отработать» публично критикующих президента страны Владимира Зеленского или командования украинских войск. По его словам, людей запугивают уголовными делами по государственной измене, а военных заставляют молчать, угрожая трибуналом.

«Запугивать, угрожать, замалчивать, коверкать, извращать, уничтожать — это всё методы работы киевского режима. Но, как известно, сила в правде. Конечно, украинские власти не желают осознавать, что, несмотря на откровенно бездарную пропаганду, люди понимают истинное положение дел», — отметил Белик.

Народ Украины имеет право на правду о происходящем, а не на фальшивую картинку, создаваемую киевским режимом с помощью коллективного Запада, подчеркнул политик. По словам депутата, если бы украинская власть думала не о собственной шкуре, а о жителях страны, тогда в публичном пространстве не звучало бы то, что звучит в настоящее время.

«Людей нельзя лишить права говорить, особенно в условиях того, что сейчас происходит на Украине. Киевскому режиму невдомек, что, когда придет время, ему самому придется ответить за всю ту правду, которую сейчас отстаивают люди», — заключил он.

Накануне стало известно, что Кива был объявлен Украиной в международный розыск за действия против государства. Государственное бюро расследований обвинило его в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Кроме того, по данным службы, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других госслужащих страны.

19 апреля Кива попросил защиту и политическое убежище в РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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