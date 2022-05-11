Французский репортер заявил об отсутствии влияния санкций Запада на россиян

В столице России жизнь продолжается несмотря на санкции стран Запада, введенные из-за российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 11 мая рассказал в своем репортаже корреспондент BFM TV Седрик Фэш.

Он показал улицы Москвы с гуляющими горожанами, припаркованные автомобили дорогих марок, прилавки продуктовых магазинов и рестораны.

«Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена», — сказал он.

По мнению Фэша, больше похоже, что он находится «в самом сердце глобализации», и при этом все стоит не слишком дорого. По словам корреспондента, в некоторых сферах ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее 11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа, «а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил РФ, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее».

7 мая политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции «обоюдоострым оружием», которое наносит вред не только России, но и Западу. Об этом он написал в статье журнала The Hill. По его словам, санкции и углубляющийся конфликт, помогая поднять мировые цены на сырье и энергоносители, приводят к увеличению доходов Москвы, несмотря на значительное сокращение экспорта ею энергоресурсов.

Завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям» 4 мая, что антироссийские санкции «поставили Европу на колени».

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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