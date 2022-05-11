В Праге разобьют палаточный городок для беженцев с Украины

В Праге (Чехия) создадут палаточный городок для украинских беженцев. Об этом заявил вице-премьер республики, министр внутренних дел Вит Ракушан, передает 11 мая чешская газета Mlada fronta DNES.

По информации газеты, в настоящее время беженцы находятся в залах и коридорах главного вокзала Праги. Так как это место не предназначено для проживания людей, властями было принято решение о создании палаточного городка. Однако где он будет располагаться, не уточняется.

13 апреля сообщалось, что правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины.

5 марта стало известно, что в Чехии беженцам из Украины хотят ежемесячно выплачивать в качестве финансовой поддержки 5 тыс. крон (около €200).

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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