Послы США и Польши прибыли в МИД РФ

Послы США и Польши в России Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли в МИД РФ. Об этом 11 мая сообщил корреспондент «Известий».

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что польский посол вызван в МИД РФ после нападения на посла России Сергея Андреева в Варшаве.

В День Победы, 9 мая, на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

После этого Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве захотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.