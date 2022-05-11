Аналитик раскрыл причины рекордного роста инфляции в ФРГ до 7,4%

Причины рекордного роста инфляции в Германии по итогам апреля до 7,4% соответствуют основным драйверам роста цен в мире в последние месяцы, таким как увеличение накачки деньгами экономики со стороны мировых центробанков, рост стоимости энергоносителей и иных ресурсов. Об этом заявил «Известиям» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в среду, 11 мая.

Ранее в этот же день Федеральное статистическое ведомство (Destatis) ФРГ сообщило, что по итогам апреля инфляция в Германии достигла 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Отмечалось, что рост цен бьет максимумы в стране второй месяц подряд.

Потребительские цены в апреле в ФРГ по сравнению с мартом выросли на 0,8%. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года, когда стоимость нефти резко увеличились из-за последствий ирано-иракской войны.

Указывалось, что после начала операции России по защите Донбасса цены на природный газ и нефтепродукты в ФРГ заметно выросли и существенно влияют на уровень инфляции.

«Увеличение накачки деньгами экономики со стороны мировых центробанков, включая Европейский центробанк (ЕЦБ), создало огромную необеспеченную товарами денежную массу. Это — инфляция спроса, монетарная», — рассказал Гойхман.

Он добавил, что есть и сильная «инфляция затрат». Разрыв цепочек поставок, сложности с транспортировкой, относительное уменьшение выпуска многих товаров породили определенный недостаток предложения, что повышает расходы производителей и импортеров, их цены, пояснил аналитик.

При этом очень важной составляющей такого положения он назвал резкий рост стоимости энергоносителей и других ресурсов в последние месяцы, в том числе из-за искусственного ограничения поставок топлива, иных видов сырья из России в связи с новыми санкциями.

«Причем дело не только в действиях со стороны именно Евросоюза. Санкционный запрет таких поставок в США, Великобританию внес свой вклад в повышение мировых рыночных цен», — отметил специалист.

По его словам, это способствует не только непосредственному подорожанию продукции и услуг, поскольку для их производства нужны энергоресурсы — нефтепродукты, газ, уголь. Зачастую, росту себестоимости так высок, что делает нерентабельными многие производства, констатировал Гойхман. Это приводит к сокращению или даже к сворачиванию выпуска ряда товаров, в результате чего дорожают не только они, но и альтернативные виды изделий.

«Данные проблемы могут только усилиться в случае обсуждаемого в ЕС введения полного эмбарго на поставки нефти из России», — подчеркнул аналитик.

Согласно данным опроса аналитического центра Civey для канала Die Welt, о которых стало известно 7 мая, около половины населения ФРГ не хотят жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. Выяснилось, что 49% немцев приходится экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.