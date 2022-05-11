Прямой эфир

В Кремле не располагают информацией о кибератаках на Starlink

Песков заявил, что не располагает данными о причастности России к атакам на Starlink
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не располагает информацией о кибератаках на систему спутниковой связи Starlink, которые, по словам владельца системы, американского предпринимателя Илона Маска, совершались с территории России. Такое заявление сделал в среду, 11 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Код в доступе: на российских заводах массово игнорируют кибербезопасность
На 78% промышленных предприятий доступ к важным системам защищен одинаковыми паролями

«Я не знаю, что является основанием для таких обвинений. Мы не располагаем такой информацией», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России.

По мнению Пескова, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию.

«При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак», — продолжил он.

Также Пескова спросили о том, что есть ли данные насчет использования оборудования Starlink против военных РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. За ответом он рекомендовал обращаться к российским военным.

Ранее Маск заявил в своем Twitter, что Москва предпринимает все больше усилий для того, чтобы заглушить Starlink.

Ранее, 8 мая, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил Маска о том, что ему придется отвечать за снабжение украинских силовиков средствами военной связи Starlink, которые использовались в Мариуполе бойцами радикального националистического движения «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

Система Starlink включает развертывание на околоземной орбите большого количества малых аппаратов, которые обеспечивают доступ в интернет пользователей по всему миру.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022