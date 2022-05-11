В Кремле не располагают информацией о кибератаках на Starlink

Кремль не располагает информацией о кибератаках на систему спутниковой связи Starlink, которые, по словам владельца системы, американского предпринимателя Илона Маска, совершались с территории России. Такое заявление сделал в среду, 11 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что является основанием для таких обвинений. Мы не располагаем такой информацией», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России.

По мнению Пескова, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию.

«При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак», — продолжил он.

Также Пескова спросили о том, что есть ли данные насчет использования оборудования Starlink против военных РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. За ответом он рекомендовал обращаться к российским военным.

Ранее Маск заявил в своем Twitter, что Москва предпринимает все больше усилий для того, чтобы заглушить Starlink.

Ранее, 8 мая, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил Маска о том, что ему придется отвечать за снабжение украинских силовиков средствами военной связи Starlink, которые использовались в Мариуполе бойцами радикального националистического движения «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

Система Starlink включает развертывание на околоземной орбите большого количества малых аппаратов, которые обеспечивают доступ в интернет пользователей по всему миру.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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