Самарский университет на 15% увеличит бюджетные места в IT-направлении

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева в этом году более чем на 15% увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности и откроет пять новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта. Об этом сообщило 11 мая НИА «Самара».

В связи с тем, чтобы спрос на IT-специальности продолжает расти, этому направлению образования придается практически стратегическое значение, и университет в ходе предстоящей приемной кампании запустит для бакалавров и магистров пять образовательных программ в сфере искусственного интеллекта.

Соответствующий образовательный модуль был разработан Министерством науки и высшего образования России, вуз открывает такие направления обучения в числе первых в стране, дополняя их с учетом своей специфики в области IT и двигателестроения.

В числе пяти новых программ обучения — две программы бакалавриата — «Искусственный интеллект и компьютерные науки» и «Прикладная математика и программирование» — и три программы магистратуры : «Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении», «Науки о данных» и «Системы искусственного интеллекта».

Обучающиеся освоят наиболее популярные языки программирования, научатся проектировать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обрабатывать сверхбольшие объемы данных и создавать цифровые модели различных процессов.

2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них: грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.