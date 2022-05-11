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Новый пешеходный мост планируют построить в Тюмени

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Власти Тюмени намерены построить новый пешеходный мост через реку Туру. Разработка проектной документации начнется после выделения финансирования.

Переправа появится в районе улиц Пристанской и Газовиков. Строительство моста обусловлено развитием территории Речпорта. Концепция будет представлена координационному совету по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в ближайшее время. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Концепция предполагает сохранение памятников архитектуры, в том числе здания первой электростанции.

Ранее сообщалось, что власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер на время ремонта Коммунального моста. Причиной стало сильное течение в реке Томи и высокая стоимость наплавной конструкции. На два года на Коммунальном мосту закроют две полосы из четырех.

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