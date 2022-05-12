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Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин в четверг, 12 мая, проводит совещание по экономическим вопросам. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Как днем ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вопросы индексации пенсий и социальных пособий еще прорабатываются и пока не будут обсуждаться на совещании.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

26 марта Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Он, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Кроме того, 16 марта Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

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