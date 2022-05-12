«КоКом» звонит колокол

В 2000 году были изданы «Материалы Римского клуба», общества интеллектуалов-прогнозистов. В 1970-е они сильно подпортили себе имидж, предлагая искусственно ограничивать рождаемость на Земле. Потом отказались от идеи стерилизации, тем не менее по-прежнему считают, что высокий уровень потребления может привести к катастрофе, голоду и войнам. И поэтому необходимо снижать потребление. В ближайшие 20 лет. То есть к нынешнему моменту. При этом они считают, что потребление надо снижать в развитых странах.

Итак, 20 лет назад Римский клуб заявлял, что при таких темпах потребления у стран просто не хватит ресурсов. Тогда же эксперты Римского клуба предсказали губительное воздействие роста потребления на климат. В общем, цель у них была несколько утопическая, а именно — достижение равновесия. Интересно, что в 1992-м вышла в свет широко известная книга Френсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», в которой также шла речь о достижении человечеством равновесия, но только политическим путем, через господство либеральной демократии.

Эксперты Римского клуба, кажется, не учли одного — развитые страны априори не могут снижать потребление, потому что это снижение уровня жизни избирателя. Любая партия, делающая своих избирателей бедными, проиграет. Для США это будет катастрофой. Президенты там сменяются, но общая политическая и неотрывно связанная с ней экономическая структура остается той же. Это монолит, просто с одной стороны покрашенный синим, а с другой — красным.

Цель этого единого политического класса — не снижение потребления своего избирателя, а снижение потребления всех вокруг. По сути, это старая «добрая» система, когда метрополия богатеет за счет колоний. Внешне суверенных, но в реальности абсолютно привязанных к ней. И, казалось, после Второй мировой, после Бреттон-Вудса в 1944-м, когда доллар стал главной резервной валютой, американский экономический колониализм был обустроен. Но СССР очень быстро, уже в конце 45-го, отказался ратифицировать Бреттон-Вудское соглашение. Впрочем, наверное на радость американцам, которые после смерти Трумэна взяли курс на конфронтацию с СССР.

Уже в конце 1940-х был создан тайный международный Координационный комитет по экспортному контролю. Английская аббревиатура «КоКом». Его задачей был контроль за экспортом в СССР, призванный не допустить технологического развития Советского Союза. Мы привыкли объяснять технологическое отставание во многих областях (кроме ракетной и ядерной) от США тем, что ЦК КПСС развивала индустриальное производство в ущерб производству товаров народного потребления. И это якобы привело к тому, что технологически США опережали СССР лет на 20. Но, возможно, именно технологическое сдерживание со стороны Запада внесло немалый вклад в это отставание. Оставим это ученым. «КоКом» существовал 45 лет и прекратил свою работу только в 1994 году, когда в США посчитали, что развал Союза гарантировал отставание России и ее зависимость от Штатов.

Еще более яркий пример такого сдерживания развития — безусловно, практика экономических санкций, которую США используют в тех случаях, когда военные методы будут для них слишком рискованны. И хотя принято считать, что экономические санкции не приводят к смене политической верхушки страны, против которой их вводят, своей цели они достигают. Что можно увидеть на примере Ирана, который столкнулся с запретом экспорта нефти и был вынужден использовать для него непрозрачные схемы, лишаясь огромных поступлений в бюджет.

Но теперь пропустим много важного и интересного (например, антироссийские санкции, которые в такой логике также должны были сдерживать развитие РФ) и перейдем к нынешней ситуации. Мы привыкли считать, что богатство страны определяется ее ВВП на душу населения, капитализацией ее компаний и так далее. Но давайте посмотрим на это совсем с дурацкой стороны. Потребление! Кто больше потребляет? И вот тут мы видим парадокс. Даже при меньшем уровне среднего благосостояния граждан по сравнению с гражданами США Китай уже в 2013-м, как признал журнал The Economist, обогнал США по паритету покупательной способности.

Это понятно: население Китая в три раза больше населения США. И даже покупая в три раза меньше, они всё равно будут равны. А при росте потребления (что и происходит) КНР легко сделает Штаты. Чем это грозит — мы видим уже сейчас.

Казалось бы, сравнивать нельзя. Китай после функционирования в режиме всемирной фабрики с начала этого века решил опереться на внутренний рынок. Но в 2020 году Си Цзиньпин заявляет о построении системы «двойной циркуляции»: КНР «использует преимущества своего сверхбольшого рынка и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую модель развития, включающую внутреннее и международное двойное обращение, которое дополняет друг друга».

Для американцев это — не китайская грамота. При ограниченности мировых ресурсов в условиях бесконечного роста потребления на Западе (тут быстро показываю уже почти стершуюся надпись «золотой миллиард»), наличие на планете еще одного миллиарда людей с растущим потреблением неминуемо ставит вопрос — кто имеет право толстеть, а кто должен похудеть. Неслучайно Трамп (собирательный Трамп) с первых же дней своего президентства постоянно пытался обратить внимание на китайскую угрозу. На невозможность исполнения сладкой химеры о ChinAmerica, мире, поделенном между США и Китаем.

Но как замедлить развитие страны, если она обладает крупным внутренним производством? Только лишив ее доступа к энергоносителям. Энергоносители и есть ключ к технологическому развитию, потому что даже самая новая модель «Айфона» без подзарядки очень быстро превратится в пластиковый брусок. Мы видим прямо сейчас, как дефицит энергоресурсов бьет по китайской экономике. И вся логика действий США, в принципе, укладывается в одну — взять под контроль (в том числе и финансовый) морскую торговлю СПГ и перекрыть возможности трубопроводных поставок через втягивание России в конфликт на Украине с последующим ослаблением РФ (простите, я что-то не могу найти в тумбочке украденные в Белом доме подробные планы разрушения России, поэтому просто примите на веру, что это возможно).

В то время как и КНР, и РФ важно, наоборот, сломать мировую нефте- и газоторговлю по принципам США. И нанести удар по совсем другой области, создав дефицит сырья для электроники. Так неожиданно публика узнает, что половина неона для производства чипов находится на Украине (Мариуполь и Одесса), в зоне интересов национальной безопасности России. А Китай считает, что Тайвань с его производством тех же чипов должен вернуться «в родную гавань». И это не единственное средство сдерживать теперь уже технологическое развитие Запада.

То есть даже если пройти по вершкам, не углубляясь в корешки, мы начинаем понимать, что история матушки-Земли дошла до очередного поворота, за которым нас поджидает очередной «пан или пропал». Я-то называю это Третьей мировой, но вы можете использовать и другие определения.

Автор — ведущий программы «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ

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