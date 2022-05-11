EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Американская Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) посоветовала трейдерам с 6 июня текущего года не пользоваться данными Московской биржи, для того чтобы определить курс рубля. Было предложено ограничиться данными WM/Refinitiv. Об этом заявила сама организация.

«Это может облегчить работу трейдеров, которые сомневались в надежности обменного курса рубля, после того как Россия подверглась широкомасштабным санкциям и ввела контроль за движением капитала», — цитирует заявление компании Bloomberg в среду, 11 мая.

Потенциальные перемены смогут поспособствовать обновлению стандартных условий EMTA, которые служат «рекомендуемой основой для контрактов на рублевые беспоставочные валютные форварды, валютные опционы и кросс-валютные валютные операции». Тем временем курс Мосбиржи будет отмечен как справочный.

Как подчеркивает агентство, до начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса у трейдеров особо не вызывало сомнения использование внутреннего курса при учете плотной связи между этим курсом и используемым в зарубежных банковских центрах. Однако за последние месяцы выявилось опасение, что местный курс завышен по причине контроля за движением капитала, а валюта резко нормализовалась после «глубоких потерь» в конце февраля.

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков включает в себя Bank of America, Barclays Plc, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank и иные организации.

8 мая специалисты поведали «Известиям», что рубль к началу сентября 2022 года может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Основную роль в судьбе валюте сыграют геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и стоимость нефти. Но в ближайшие месяцы рубль, вероятнее всего, останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, полагают эксперты. Тем временем снятие регуляторных мер способно изменить ситуацию, уже в мае понизив курс до 78–85.