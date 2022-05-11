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Глава Курской области Старовойт заявил о сбитом беспилотнике ВСУ в приграничной зоне

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В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник. Об этом в среду, 11 мая, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, залпы, о которых сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой противовоздушной обороны по беспилотнику Вооруженных силу Украины в приграничной зоне. Он сбит, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

6 мая оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе над регионом работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечалось, что безопасности граждан ничего не угрожает.

До этого, 3 мая, в соцсетях была опубликована информация о похожих на взрывы звуках в небе, которые слышали жители Белгорода. Также были размещены фотографии задымления, которое, по утверждениям пользователей, произошло в стороне Шебекинского городского округа.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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