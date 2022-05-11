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Песков призвал юридически четко решить вопрос вхождения Херсонской области в состав России

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В Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России без референдума, на что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 11 мая, что судьбу Херсонской области должны решать ее жители.

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«Быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области. И определять свою судьбу должны жители Херсонской области», — прокомментировал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России считает, что этот вопрос должен быть оценен юристами.

«Такие судьбоносные решения должны иметь четкое юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — добавил Песков.

Ранее в этот же день зампредседатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года. При этом он отметил, что в регионе также с нуля создадут пенсионные органы, так как власти Киева не передадут реестр пенсионеров. Он пояснял, что руководство не планирует проводить референдум и создавать республику.

Также 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. В этот день область начала переходить на обращение в рублях.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск.

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