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Больше 40 пьяных водителей задержали в Рязанской области

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За минувшие выходные в Рязанской области поймано 42 пьяных водителя. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инспекторы отмечают, что 12 водителей с признаками опьянения отказались проходить тест. Кроме того, шесть водителей сели за руль в пьяном состоянии повторно.

Всего в регионе за праздничные выходные выявили больше 1,6 тыс. нарушений правил дорожного движения. 26 водителей сели за руль, не имея права на управление транспортным средством. 64 нарушения выявлено среди мотоциклистов, 42 нарушения — среди пешеходов. В регионе произошло 21 ДТП, в результате которых 30 человек пострадали и двое погибли.

5 мая в Омской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший не по маршруту. За рулем находился водитель с признаками опьянения. В результате ДТП с маршруткой пострадала одна женщина.

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