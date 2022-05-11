Жителей Волгоградской области предупредили об усилении ветра

Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило об ухудшении погодных условий. 11 мая в регионе усилится ветер.

Согласно прогнозам, скорость западного ветра на территории Волгограда составит до 20 м/с. При этом в городе ожидаются осадки. Такие условия сохранятся до конца суток.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улице, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Пешеходам следует избегать шатких конструкций и деревьях при порывах ветра. Водителям рекомендовано не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, волгоградцам следует воздержаться от пала сухой травы.

Ранее МЧС предупредило жителей Ставрополья о ночных заморозках. Температура будет понижаться до –2 градусов 12 и 13 мая.