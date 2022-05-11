Кудряшов оценил шансы Мура в поединке против Мейвезера

У Дона Мура нет никаких шансов против Флойда Мейвезера, это будет показательный спарринг. Такое заявление сделал в среду, 11 мая, российский боксер Дмитрий Кудряшов.

«Я думаю, что у Мура нет никаких шансов и это будет либо показательный спарринг, либо показательное избиение. Мейвезер — это человек, который в ринге умеет все. Он может боксировать, может прессинговать, он может с боксером такого уровня, как Мур, делать все, что захочет», — прокомментировал Кудряшов.

По его словам, Флойд Мейвезер – икона спорта с блестящей карьерой, в которой нет ни одного поражения за четверть века.

При этом у его противника — Мура также ноль в графе поражений. И хотя масштабы противостояний в послужных списках двух атлетов несоизмеримы, поединок можно назвать битвой непобежденных.

Ранее, 10 мая, депутат Государственной думы РФ, политический и спортивный деятель Николай Валуев также назвал Флойда Мейвезера фаворитом в бою против Дона Мура.

8 мая, Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.

7 мая российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, который не проиграл ни одного боя.

Кроме того, российский боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%.

Бой запланирован на 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск. Поединок будет транслироваться на РЕН ТВ.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.