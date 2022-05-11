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Meduza, «Эхо Москвы» и УНИАН удалили из пула Кремля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Журналисты издания Meduza, признанного в России СМИ-иноагентом, ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», а также украинского агентства УНИАН больше не будут участвовать в ежедневных брифингах официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Эту информацию сам пресс-секретарь главы государства подтвердил в среду, 11 мая, в ходе общения с журналистами.

«Эха Москвы» больше не существует, УНИАН — он здесь работал, он был всегда у нас на конференц-колле, в пуле, давным-давно уехал, на связь не выходит, и Meduza фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, то есть это не российское СМИ, у них нет аккредитации», — объяснил Песков.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за публикации ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Вечером того же дня радио отключили от эфира. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Также отмечалось, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы».

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Meduza. Такое решение было принято на основании регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Издание было признано иноагентом в апреле 2021 года.

Журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк объявил об отъезде из России в начале января этого года. Незадолго до этого его вызвали в столичную прокуратуру для допроса по делу о провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видео, опубликованных на его канале в YouTube.Цимбалюк неоднократно принимал участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, а также входил в пул Кремля.

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