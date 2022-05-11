Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тюменской области
Два человека погибли в результате пожара в доме в Ишиме (Тюменская область). Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Сообщение о пожаре поступило с улицы Котовского. Возгорание произошло в доме на две квартиры, уточняет портал «Наш город». В МЧС отметили, что мужчина и женщина, который стали жертвами пожара, в момент происшествия спали в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники МЧС подчеркнули, что избежать трагедии можно было при соблюдении правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждены уголовные дела по фактам массовых пожарах в ряде городов и районов, в результате которых погибли восемь человек. Возгорания зафиксированы в 60 населенных пунктах вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы. Уничтожено 827 строений.