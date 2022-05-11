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В Кремле отреагировали на решение Киева частично прекратить транзит газа в ЕС

Песков: Россия не получила объяснений от Украины по поводу «форс-мажора» с транзитом газа
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу «форс-мажора» с транзитом газа. Об этом заявил журналистам в среду, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства, она привержена контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении «Газпрома» о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было»,— сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия искать альтернативные маршруты для поставки газа в Европу.

Накануне Киев предупредил, что с 11 мая не будет принимать российский газ для ЕС на одном из важных маршрутов его транзита из-за форс-мажора. В частности, в официальном уведомлении от «Оператора ГТС Украины» (ОГТС) сообщалось о приостановке приема газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что не видят препятствий для продолжения работы в прежнем порядке.

На фоне опасений по поводу стабильности поставок газа его стоимость в Европе подскочила на 8%.

Как заявил в среду «Известиям» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, объявив о прекращении транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области Украина шантажирует Евросоюз. Кроме того, таким образом Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

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