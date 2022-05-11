В брянский зоопарк из Калужской области переехали обезьяны Жоффруа

Пара маленьких обезьянок Жоффруа — Марсель и Люси — приехала в брянский зоопарк из парка птиц «Воробьи» Калужской области. Об этом 11 сообщило NASHBRYANSK.

Отмечается, что новые обитатели уже прошли необходимый карантин и все ветеринарные мероприятия.

Теперь брянцы могут навестить обезьянок и полюбоваться ими, а также угостить. Сотрудники рассказали, что малыши любят фрукты, овощи, куриную грудку, перепелиные яйца, йогурт, творог, креветки и орехи.

В апреле ленинградский зоопарк пополнился необычными животными: на свет появилось 11 камерунских козлят. У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность, рассказали сотрудники зоопарка. Козлята встают на ноги через четыре часа после рождения, а взрослыми становятся к семи месяцам.