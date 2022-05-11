В Кремле опровергли данные о планах ввести военное положение

Вводить в России или отдельных регионах военное положение на фоне ситуации на Украине, как об этом заявляет национальная разведка США, не планируется. Об этом сообщил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, этого в планах нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос на брифинге.

Кроме того, комментируя данные американской Национальной разведки о том, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует вести долгую военную операцию по защите жителей Донбасса, Песков заявил, что здесь нужно ориентироваться только на слова самого Путина.

«Предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция (СВО) идет по плану», — указал Песков.

Ранее в этот же день глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Путин вероятно, объявит военное положение в РФ на фоне якобы «безуспешной» спецоперации по защите Донбасса, сообщил портал MIGnews.com.

В среду же директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин также заявил, что Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями (НПО) задачу развернуть в российском обществе кампанию по дискредитации спецоперации по защите Донбасса. По его данным, «для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов».

Ранее, 25 апреля, Путин высоко оценил сплоченность российского общества в условиях попыток Запада разрушить страну. По его словам, на первый план США и Европы выходит задача расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, но у них это не получается.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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