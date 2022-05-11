Жителей Ставрополья предупредили о ночных заморозках

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие два дня в Ставропольском крае. Температура воздуха опустится до –2 градусов.

По данным МЧС, заморозки ожидаются 12 и 13 мая, уточняет NewsTracker. Понижение температуры воздуха и поверхности почвы угрожает сельскохозяйственным посевам. Жителям региона рекомендуется защитить растения от мороза с помощью дымовых завес и укрывного материала.

В прошлый раз заморозки наблюдались в регионе в середине апреля.

Ранее синоптики рассказали о сроках наступления климатического лета в Москве. Жара придет в столицу примерно 28–29 мая.