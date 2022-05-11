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Зампред СБ Медведев предрек поломку печатного станка США в попытках повлиять на Россию

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Печатный станок США сломается при попытке экономически повлиять на Россию, а цели спецоперации РФ по защите населения Донбасса будут достигнуты. Об этом в среду, 11 мая, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — подчеркнул он.

Медведев поделился мнением, что американцы должны «благодарить» Вашингтон за «безумные» цены на энергоносители и продукты.

По мнению Медведева, помощь США Украине объясняется не «любовью» Запада, а желанием нанести тяжелое поражение России, ограничить экономическое развитие и ее политическое влияние в мире.

«Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана», — написал он.

Конгресс США во вторник одобрил выделение Киеву дополнительного пакета помощи на сумму почти $40 млрд.

9 мая президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). В Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

В России осуждают поставки оружия Украине. 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, это лишь подливает масла в огонь и затягивает конфликт.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решению предшествовало ухудшение обстановки в регионе из-за обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных.

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