Зампред СБ Медведев предрек поломку печатного станка США в попытках повлиять на Россию
- Новости
- Общество
- Зампред СБ Медведев предрек поломку печатного станка США в попытках повлиять на Россию
Печатный станок США сломается при попытке экономически повлиять на Россию, а цели спецоперации РФ по защите населения Донбасса будут достигнуты. Об этом в среду, 11 мая, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — подчеркнул он.
Медведев поделился мнением, что американцы должны «благодарить» Вашингтон за «безумные» цены на энергоносители и продукты.
По мнению Медведева, помощь США Украине объясняется не «любовью» Запада, а желанием нанести тяжелое поражение России, ограничить экономическое развитие и ее политическое влияние в мире.
«Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана», — написал он.
Конгресс США во вторник одобрил выделение Киеву дополнительного пакета помощи на сумму почти $40 млрд.
9 мая президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.
Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). В Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.
5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.
В России осуждают поставки оружия Украине. 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, это лишь подливает масла в огонь и затягивает конфликт.
Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решению предшествовало ухудшение обстановки в регионе из-за обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».