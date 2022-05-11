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В ГД раскритиковали решение Литвы признать РФ «поддерживающей терроризм» страной

Депутат Белик назвал резолюцию сейма Литвы по РФ предательством собственной истории в угоду США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение сейма Литвы признать Россию «поддерживающим и осуществляющим терроризм» государством — это предательство собственной истории в угоду США и их союзникам. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Резолюция Литвы — это предательство собственной истории в угоду США и их союзникам. Соединенные Штаты и НАТО, не желая марать руки в грязной игре, которую они затеяли против нашей страны, предоставили это право литовским политикам, которые, совершенно не думая о последствиях, бросились выполнять указание Вашингтона. Штаты продолжают действовать чужими руками, а то, что Прибалтика наплевала на собственную историю, мы видим давно», — подчеркнул он.

Как отметил политик, Москва не будет равнодушно наблюдать за этими громкими обвинениями, добавив, что терроризм — то зло, которое Россия всегда стремилась искоренить.

«И сейчас она борется против неофашистов, прикрывающихся мирными людьми. Этого не понять тем, кто, сидя в мягких креслах сейма, бездумно принимает подобные абсурдные резолюции, закрывая глаза на то, что творили США и страны НАТО в Сирии, Югославии, Афганистане и других государствах», — указал Белик.

Депутат напомнил, что Литва и так является для РФ недружественной страной, подчеркнув, что такие шаги со стороны Вильнюса лишь усугубляют его натянутые отношения с Москвой.

10 мая стало известно, что сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Вооруженные силы РФ сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала литовскую резолюцию экстремистским шагом по отношению к РФ. Она добавила, что к решению Вильнюса надо относится как к провокации, так как «к желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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