Жительница Липецкой области перечислила мошенникам больше 700 тыс. рублей

С 6 по 10 мая в Липецкой области девять человек пострадали в результате дистанционного мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В Грязинском районе с 35-летней женщиной связались лжесотрудники банка. Они сообщили, что от имени потерпевшей якобы подана заявка на кредит. Для отмены операции от женщины требовалось продиктовать реквизиты счета. После разговора мошенники списали со счета женщины 703 тыс. рублей, пишет GOROD48.

В Хлевенском районе злоумышленник, представившись сотрудником банка по телефону, сообщил 30-летней женщине о «несанкционированном списании» средств с ее карты. Потерпевшая доверилась злоумышленнику и перевела 45 тыс. рублей на «безопасный счет». В Липецке 40-летний мужчина согласился оказать материальную помощь в социальной сети и перевел 8 тыс. рублей. 22-летний липчанин лишился 24,3 тыс. рублей при попытке заказать интим-услуги. Еще пять человек пострадали при покупке товаров в интернете.

В Удмуртии с начала 2022 года зарегистрировано больше 240 случаев мошенничества. 149 преступлений связаны с покупкой или продажей товаров через специальные сайты и в социальных сетях.