Отопительный сезон завершился в жилых домах Ижевска

В жилых домах Ижевска 11 мая начали отключать отопление. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на администрацию города.

Постановление об окончании отопительного сезона глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал еще 29 апреля. С 11 мая подача теплоносителя остановлена в жилых домах, а также детских садах, школах, больницах и на предприятиях.

Гидравлические испытания сетей начнутся в Ижевске с 16 мая, горячую воду в домах горожан будут отключать в 28 этапов. Всего планируется проверить состояние 220 км магистральных трубопроводов и 650 км квартальных сетей отопления. В рамках первого этапа отключение горячей воды ожидается на улицах Автозаводской, Ворошилова, 10 лет Октября, Салютовской, Спортивной и на Воткинском шоссе.

Ранее власти Томска анонсировали завершение отопительного сезона после майских праздников. Подача тепла должна остановиться 12 мая.