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Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Санкт-Петербурге

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11 мая метеорологическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять теплый сектор обширного циклонического вихря, ожидается облачная с прояснениями погода, но во второй половине дня пройдут дожди. Об этом сообщил сайт телеканала 78.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе 11 мая покажут +15…+17 градусов, в Ленобласти потеплеет до +13…+18 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Однако, по заявлению главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в начале следующей неделе в Санкт-Петербурге может снова случиться похолодание.

«В тылу очередного циклона ветер повернет к северу, и снова есть вероятность затока арктического воздуха в наш регион. В связи с этим в середине следующей недели средняя сточная температура воздуха в Санкт-Петербурге снова может опуститься до +7…+8 градусов», — привело его слова ИА FlashNord 11 мая.

Рассказали синоптики и о погоде в столице, так, в ближайшие дни ожидается потепление, а к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры. 11 мая в Москве произойдет смена воздушных масс и вместо холодного циклона придет теплый. При этом в выходные дни в регион придут дождевые облака, ожидается похолодание: ночью температура составит +3... +8 градусов, а днем не выше +11... +16. При этом, наступление устойчивого летнего тепла в столичном регионе откладывается на третью декаду месяца.

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