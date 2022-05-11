Жители Удмуртии лишились около 3,4 млн рублей из-за интернет-мошенников

В Удмуртии с начала 2022 года зарегистрировано больше 240 случаев мошенничества, связанных использованием интернет-технологий. Общий ущерб граждан составил около 3,4 млн рублей.

По данным республиканского управления МВД, 149 преступлений связаны с покупкой или продажей сайтов через специальные сайты и в социальных сетях. Еще в 20 случаях злоумышленники взломали аккаунты жителей Удмуртии в соцсетях и просили друзей помочь с деньгами, пишет ИА «Сусанин».

43 человека пострадали при бронировании жилья, покупке билетов на концерты и в театры, а также при поиске попутчиков.

Сотрудники полиции напоминают жителям республики, что по телефону нельзя сообщать данные счетов и банковских карт. Не следует переходить по посторонним ссылкам, особенно если требуется ввести данные банковской карты. При оплате товаров и услуг в интернете необходимо убедиться в надежности сделки.