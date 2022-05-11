Лавров указал на упущенный генсеком ООН шанс добиться мира на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. Об этом 11 мая на пресс-конференции в Омане заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие 7 лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины», — сказал глава МИД РФ.

Как продолжил глава российской дипломатии, ООН должна призвать Киев прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны проведения военной операции.

«С учетом заинтересованности, которую проявил Антониу Гутерриш, мы посоветовали ему прежде всего обратить свои призывы к киевским властям, потребовать от них прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения военной операции», — отметил Лавров.

По словам дипломата, представитель секретариата ООН «старается помочь в решении поставленных нами вопросов».

Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине и продолжает открывать гуманитарные коридоры.

«Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, хотя мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны», — добавил он.

Как напомнил Лавров, целями специальной операции России на Украине остается защита жителей Донецкой и Луганской народных республик от киевского неонацистского режима и в обеспечении гарантий, что с территории Украины Запад не будет выстраивать военные угрозы для безопасности России.

8 мая Гутерриш заявил об эвакуации более 170 человек из Мариуполя. Эвакуированные, согласно сведениям ООН, были доставлены в Запорожье. Всего же с территории «Азовстали» и других районов Мариуполя по данным ООН было эвакуировано более 600 человек. Генеральный секретарь ООН призвал стороны конфликта вокруг Украины «не жалеть усилий для обеспечения безопасного прохода всех желающих уйти в выбранном ими направлении и для того, чтобы помощь дошла до нуждающихся».

27 апреля Гутерриш посетил Украину, прежде чем встретиться с главой МИДа Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, делегация ООН посетила Ирпень, Бучу и Бородянку в Киевской области.

Продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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