Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми

В Красноярском крае число погибших в результате природных пожаров возросло до восьми человек. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, как уточнили в ведомстве, огнем было уничтожено 827 строений, включая 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений.

Пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы.

В региональном СК уточнили, что две женщины и мужчина погибли в селе Талажанка Казачинского района. Мужчина и женщина скончались в селе Никольск Шарыповского района. Одна женщина погибла в городе Заозерный Рыбинского района. В деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района умерли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров, пишет Life.ru.

Пожары начались в субботу, 7 мая, в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края. Борьбу с огнем осложняли погодные условия. Порывы ветра достигали 40 м/с, уточняет «Ридус». Это привело к возникновению 273 возгораний. Пожары бушевали в 18 муниципалитетах, уточняет «Федеральное агентство новостей». К вечеру того же дня обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы, пишет RT.

В регионе развернуты пункты временного размещения людей. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, тем, кто лишился жилья. Выступая на совещании по ситуации с природными пожарами в регионах российский лидер подчеркнул, что выплаты пострадавшим необходимо организовать «достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма», пишет НСН.

Ранее 11 мая в Красноярском крае были задержаны три человека, имеющие отношение к гибели людей в результате массовых пожаров, отмечает телеканал «360». В региональном СК уточнили, что в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь», начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «РоссетиСибирь», начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети.

Ранее было объявлено о возбуждении уголовных дел о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.