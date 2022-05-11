Два моста закрыты в Оренбургской области из-за паводка

В Оренбургской области 11 мая остается закрытым движение по двум мостам. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональной правительство.

Проезд закрыт через реку Урал на подъезде к селу Нижнеозерное от автодороги А-305 Оренбург – Илек – граница с Республикой Казахстан в Илекском районе. Автомобилисты могут объехать участок по автодороге Мухраново–Чесноковка.

Кроме того, разобран понтонный мост через реку Илек на дороге Покровка–Дивнополье в Соль-Илецком городском округе. Для местных жителей действует лодочная переправа.

Ранее сообщалось, что власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер на время ремонта Коммунального моста. Причиной стало сильное течение в реке и высокая стоимость наплавной конструкции. На время ремонта проезд для автомобилистов сохранится по двум полосам.