Прямой эфир
Общество
В Кремле опровергли данные о планах ввести военное положение
Происшествия
В Калининграде задержан готовивший теракт сторонник «Правого сектора»
Мир
Цена на бензин в США побила мартовский рекорд
Общество
МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области
Экономика
Госдолг Японии достиг рекордных $9,5 трлн
Мир
Полиция в Риге закрыла доступ к памятнику Освободителям
Экономика
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей
Мир
Посол ЛНР заявил о невозможности мира в регионе без ликвидации киевского режима
Мир
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до 7,4%
Экономика
McDonald's может заработать в России под другим брендом
Общество
Журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск

В ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой Народной Республике заблокирован доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение принято в рамках защиты населения от несущей угрозу информации, сообщили в среду, 11 мая, в Минсвязи ДНР.

Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Сколько от этого сбоя потеряла компания и почему ее сотрудники не смогли попасть на рабочие места

«Операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации. В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На прошлой неделе, 5 мая, сообщалось, что решение о запрете Facebook и Instagram приняли власти Херсонской области. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, в соцсетях происходит дискредитация региона, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в области. Также он добавил, что сейчас в регионе снова появилась мобильная связь. Жители могут пользоваться услугами операторов «Киевстар» и МТС.

В России деятельность Meta запрещена решением Тверского суда Москвы в конце марта. Эта мера последовала после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022