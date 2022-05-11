В ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

В Донецкой Народной Республике заблокирован доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение принято в рамках защиты населения от несущей угрозу информации, сообщили в среду, 11 мая, в Минсвязи ДНР.

«Операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации. В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На прошлой неделе, 5 мая, сообщалось, что решение о запрете Facebook и Instagram приняли власти Херсонской области. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, в соцсетях происходит дискредитация региона, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в области. Также он добавил, что сейчас в регионе снова появилась мобильная связь. Жители могут пользоваться услугами операторов «Киевстар» и МТС.

В России деятельность Meta запрещена решением Тверского суда Москвы в конце марта. Эта мера последовала после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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