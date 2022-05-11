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Мужчина погиб в утонувшем автомобиле в Саратовской области

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели водителя автомобиля «Нива» в Саратовской области. Машина съехала с моста в реку.

Инцидент произошел в Самойловском районе днем 10 мая. По данным очевидцев, 62-летний мужчина ехал по мосту через реку Гусевку. Во время движения машина съехала в воду, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Когда автомобиль вытащили из реки, в салоне было обнаружено тело погибшего водителя. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

В середине апреля в Башкирии женщина в состоянии алкогольного опьянения допустила съезд автомобиля «ВАЗ» в водохранилище. Самой автомобилистке удалось выбраться из салона. Погибли три пассажирки.

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