Госдолг Японии превысил $9,5 трлн

Совокупный государственный долг Японии превысил $9,5 трлн. По сообщению местной газеты, показатель растет седьмой год подряд. Долг формируют из суммы облизаций, ценных бумаг и временных заимствований. Расходы возрасли в пандемию на социальные и медицинские нужды, передает телеканал «Известия». Таким образом, на каждого жителя Яонии приходится $76 тыс. госдолга.

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