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Американская ассоциация посоветовала трейдерам не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Американская Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала трейдерам с 6 июня для определения курса рубля не использовать данные Мосбиржи. Предлагается использовать информацию WM/Refinitiv. Об этом 11 мая сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление организации.

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«Это может облегчить работу трейдеров, которые сомневались в надежности обменного курса рубля после того, как Россия подверглась широкомасштабным санкциям и ввела контроль за движением капитала», — говорится в статье.

Предлагающееся изменение может обновить типовые условия EMTA, служащие «рекомендуемой основой для контрактов на рублевые беспоставочные валютные форварды, валютные опционы и кросс-валютные валютные операции». В то же время курс Мосбиржи будет указан как справочный.

Как уточняет агентство, до начала спецоперации по защите Донбасса трейдеры почти не сомневались в использовании внутреннего курса, учитывая очень тесную связь между этим курсом и используемым в зарубежных банковских центрах. Но в последние месяцы появилось опасение, что местный курс завышен из-за контроля за движением капитала, а валюта резко восстановилась после «глубоких потерь» в конце февраля.

В EMTA входят Bank of America, Barclays Plc, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank и другие организации.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, считают специалисты. При этом снятие регуляторных мер могут изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85.

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