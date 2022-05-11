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В Москве назвали самые популярные темы бесплатных консультаций для малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) предоставили столичным предпринимателям почти 39 тыс. консультаций с начала года. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Больше 10,5 тыс. из них касались существующих мер поддержки московского бизнеса. Специалисты МБМ не просто рассказывают о доступных на сегодняшний день субсидиях и грантах, но и подбирают для обратившихся предпринимателей конкретные виды помощи», — отметила она.

Среди других вопросов, которые больше всего интересовали предпринимателей, — льготное кредитование, содействие арендаторам, запуск стартапа.

Вице-мэр добавила, что с 12 марта также работает прямая линия для поддержки бизнеса в условиях санкций: уже обработано свыше 2 тыс. звонков. Бесплатно получить консультации по вопросам ведения своего дела в столице — от регистрации до масштабирования — может любой желающий.

Ранее в мае сообщалось о пятерке самых популярных у предпринимателей цифровых сервисов проекта «Малый бизнес Москвы». В него вошли онлайн-навигатор по мерам поддержки, законодательный дайджест и помощь в подготовке декларации по упрощенной системе налогообложения.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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