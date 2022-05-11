Большая часть россиян не испытывает дискомфорта после ухода западных брендов

Опрос 13200 россиян от 18 до 34 лет показал, что большая часть из них не испытывает дискомфорта в связи с уходом с российского рынка некоторых зарубежных брендов. Исследование на данную тему провела социальная сеть TenChat, о чем сообщает «Газета.Ru» в среду, 11 мая.

Так, сложностей после ухода иностранных торговых марок нет у 66% респондентов. Наиболее равнодушными к этому вопросу оказались жители Сибирского и Уральского федеральных округов, а самыми встревоженными — Москвы и Северо-Кавказского федерального округа.

При этом 61% уже смог найти альтернативу иностранным брендам. 77% теперь смотрят кино и сериалы на аналоговых стриминговых сервисах, 68% нашли замену сервисам для прослушивания музыки, 54% предпочли другие социальные сети. Также легко оказалось заменить e-commerce платформы (47%), образовательные платформы (42%) и сервисы для бронирования отелей, авиабилетов и путешествий (33%).

Наибольшей же потерей от антироссийских санкций россияне назвали события в сфере культуры: отсутствие концертов иностранных исполнителей (24%) и авторского контента на стриминговых сервисах (20%). А вот не выход в российский прокат новых зарубежных фильмов в кинотеатрах опрошенных волнует менее всего (56%).

Ранее, 4 мая, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева спрогнозировала возвращение основных международных брендов на российский рынок к осени 2022 года.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

Позже, 6 мая, Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Решение были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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