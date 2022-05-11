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Госдолг Японии достиг рекордных $9,5 трлн

Yomiuri: государственный долг Японии превысил $9,5 трлн
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Совокупный госдолг Японии вырос до рекордного уровня за историю наблюдений в стране — $9,5 трлн (1 241,3 трлн йен). Сумма возрастает уже шесть лет подряд, сообщило 11 мая японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на министерство финансов.

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Как уточнила «Газета.ру», государственный долг в Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.

«Объем выпуска государственных облигаций увеличился из-за увеличения расходов на социальное обеспечение, таких как меры против нового COVID-19, медицинское обслуживание и долгосрочный уход, что привело к росту в целом», — отмечается в статье Yomiuri Shimbun.

В итоге на каждого жителя Японии приходится около 9,9 млн иен (около $76 тыс.) государственного долга.

Ранее, 2 мая, агентство Bloomberg предупредило инвесторов в американский госдолг о высокой вероятности новых ударов по рынку казначейских облигаций объемом $23 трлн, из-за которых серьезные потери понесут как владельцы «безрисковых» ценных бумаг, так и держатели более рисковых глобальных активов. С конца 2019 года государственный долг США вырос более чем на $7 трлн — с $23,1 до $30,4 трлн на данный момент, следует из данных US Debt Clock.

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