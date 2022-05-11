Возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года

США ищут способы возмещения вооружений, переданных Киеву. О темпах восстановления запасов противотанковых систем доложила в Сенате представитель Пентагона. Чтобы восполнить арсенал Javelin, производителям нужно более года, передает телеканал «Известия». Еще хуже дела обстоят с ракетами Stinger. В США их не производят.

«У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger. Есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но, определенно, нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющееся, или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени.», — доложила Кристин Вормут.

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